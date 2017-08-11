 

Мэр Новосибирска не поддержал идею сталинистов убрать памятник царю

 11 августа, 18:24
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Мэр Новосибирска не поддержал идею сталинистов убрать памятник царю
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Новосибирские сталинисты требуют снести памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, однако мэр-коммунист их не поддержал, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства Интерфакс.

Инициативная группа по установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске обратилась в прокуратуру и к властям с требованием снести памятник Николаю II.

Активисты провели расследование и выяснили, что земля перед собором, на которой установлен памятник царю, принадлежит области.

«Земельный участок, на котором установлен памятник, как мы выяснили, согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, является собственностью Новосибирской области, то есть государственной, а не частной собственностью религиозной организации, о чём заявлял мэр Анатолий Локоть, комментируя якобы правомерные действия метрополии РПЦ», — написали в своём обращении общественники, приведя выписку из ЕГРН о правообладателе земельного участка.

Однако мэр города Анатолий Локоть, глава обкома КПРФ, не стал категорично высказываться против памятника.

«Моя задача — не допускать раскола, не допускать столкновения в Новосибирске», — приводит Интерфакс слова мэра на этот счёт.

Также мэр добавил, что появление на улицах города тех или иных символов должно происходить только после широкого общественного обсуждения.

Напомним, 1 августа житель Новосибирска топором повредил памятник цесаревичу Алексею.

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