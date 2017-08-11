 

Мэр Новосибирска стал лидером в медиарейтинге среди глав городов СФО в июле

 11 августа, 13:55
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Мэр Новосибирска стал лидером в медиарейтинге среди глав городов СФО в июле
Фото с сайта vseon.com

Компания «Медиалогия» составила рейтинг первых лиц столиц регионов Сибирского федерального округа за июль 2017 года, первое место по числу упоминаний занял мэр Новосибирска Локоть, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения на сайте компании.

По данным «Медиалогии», лидерами рейтинга стали Анатолий Локоть (медиаиндекс 5 826,1), мэр Красноярска Эдхам Акбулатов (4 805,7) и глава Омска Сергей Фролов (4 797). Последний — новичок рейтинга, поскольку стал и.о. главы города менее месяца назад.

«Медиалогия» отметила самые яркие медиаповоды лидеров рейтинга.

Анатолий Локоть сообщил в «Instagram» о своём отпуске на Телецком озере и опубликовал фотографии улова на рыбалке. Также сообщалось, что Анатолий Локоть выступил против установки памятников императору Николаю II.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вместе с генеральным директором ФКП «Росгосцирк» Дмитрием Ивановым и специалистами АО «Гражданпроект» обсудили проект капитального ремонта Красноярского государственного цирка. Также СМИ сообщали, что Эдхам Акбулатов провёл выездное совещание по вопросу благоустройства левобережной набережной реки Енисей.

Сергей Фролов был назначен исполняющим обязанности мэра Омска 19 июля. Высокое место в рейтинге Фролову обеспечило его распоряжение отправить собственных подчинённых полоть цветники, убирать мусор и красить заборы на городском субботнике.

Напомним, что в мае 2017 года мэр Новосибирска также возглавил рейтинг упоминаний в СМИ.

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