 

Новосибирский Роспотребнадзор начал поиск туристов с опасным вирусом из Турции

 11 августа, 12:41
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Новосибирский Роспотребнадзор начал поиск туристов с опасным вирусом из Турции
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский Роспотребнадзор в связи с опасностью заражения на курортах Турции организовал горячую линию для обращений туристов, побывавших в этой стране, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения на сайте ведомства.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области указывает на сообщения об ухудшении эпидемиологической ситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турецкой Республики.

Для оценки ситуации в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области организована работа электронной горячей линии и экстренный телефон.

Обращения принимаются по адресу Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru с пометкой «Турция» и по телефону 8-800-350-50-60.

«Обращаем внимание, что при ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей», — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 июня житель Новосибирска обматерил пограничников и не смог улететь в Турцию.

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