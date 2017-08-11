 

Потерявшийся двухлетний мальчик сутки провёл в иркутской тайге

 11 августа, 15:59
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Потерявшийся двухлетний мальчик сутки провёл в иркутской тайге
Фото с сайта 38.мвд.рф

Полиция и волонтёры разыскали в Тулунском районе Иркутской области двухлетнего мальчика, пропавшего из дома и сутки проведшего в тайге, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения ГУ ВМД по региону.

О пропаже мальчика в дежурную часть полиции сообщили родители; по их словам, 10 августа около 18:00 он вышел за ограду частного дома, расположенного в деревне Альбин, и бесследно пропал. Ночью на поиски ребёнка отправились около 250 человек, в том числе 120 полицейских, представители областного ГУ ФСИН, спасатели МЧС, родственники и волонтёры. Через сутки одна из поисковых групп, в которую входили сотрудники органов внутренних дел и отец малолетнего мальчика, обнаружила его в лесном массиве.

«Оказалось, что ребёнок прошёл более полутора километров от дома и не смог вернуться. Всю ночь он провёл в тайге. Однако каких-либо травм или других проблем со здоровьем врачи не обнаружили. Благодаря своевременно организованным поискам правоохранителям и другим неравнодушным гражданам удалось вернуть мальчика домой живым и здоровым», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, что в конце июля сотрудники полицейского спецназа и бойцы Росгвардии нашли в тайге Красноярского края 14-летнюю девочку, которая заблудилась во время сбора ягоды и прожила в лесу неделю.

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