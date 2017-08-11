Красноярские регбисты провели фотосессию с бездомными животными

Четверо игроков красноярского регбийного клуба «Енисей-СТМ», выступающие за национальные сборные разных стран, провели фотосессию с котятами и щенками, чтобы собрать деньги на помощь бездомным животным, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В акции приняли участи игрок молдовской сборной Максим Гаргалык, выступающий за Украину Виталий Орлов, латыш Улдис Саулите и российский сборник Дмитрий Симонов. На подписи к главному фото, открывающему фотосессию, написано: «„Енисей-СТМ“ помогает бездомным животным. А вы?»

Вместе с фотографиями регбисты разместили на странице банковские реквизиты для сбора средств. Благотворительная акция была организована по иниативе красноярского приюта животных «Хатико».

Напомним, в июле в Новосибирске открылась фотовыставка «Я дома!», посвящённая историям спасения бездомных животных.