 

Красноярские регбисты провели фотосессию с бездомными животными

 11 августа, 16:32
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Красноярские регбисты провели фотосессию с бездомными животными
Игрок «Енисей-СТМ» Максим Гагарлык, фото из социальной сети «ВКонтакте»

Четверо игроков красноярского регбийного клуба «Енисей-СТМ», выступающие за национальные сборные разных стран, провели фотосессию с котятами и щенками, чтобы собрать деньги на помощь бездомным животным, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В акции приняли участи игрок молдовской сборной Максим Гаргалык, выступающий за Украину Виталий Орлов, латыш Улдис Саулите и российский сборник Дмитрий Симонов. На подписи к главному фото, открывающему фотосессию, написано: «„Енисей-СТМ“ помогает бездомным животным. А вы?»

Вместе с фотографиями регбисты разместили на странице банковские реквизиты для сбора средств. Благотворительная акция была организована по иниативе красноярского приюта животных «Хатико».

Напомним, в июле в Новосибирске открылась фотовыставка «Я дома!», посвящённая историям спасения бездомных животных.

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