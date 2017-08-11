 

Красноярские следователи проверяют сообщение об оторванной у младенца руке

 11 августа, 14:17
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Красноярские следователи проверяют сообщение об оторванной у младенца руке
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Красноярского края начали проверку после заявлений жителя региона о том, что в одной из районных больниц врач, принимая преждевременные роды у его жены, оторвал младенцу руку, после чего тот погиб, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения краевого следкома.

О неудачных родах мужчина рассказал в эфире телеканала «РЕН ТВ». По его словам, из-за непрофессиональных действий врачей плод так и остался в утробе матери, и его пришлось умертвить, а затем удалять по частям. За жизнь матери сейчас борются врачи — в тяжёлом состоянии её сначала увезли из районной больницы села Казачинского и доставили в больницу города Лесосибирска, а потом, по настоянию родственников, — уже вертолётом — в Красноярск.

«По данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принят о процессуальное решение», — сообщает региональный следком.

Как уточняет интернет-газета Newslab, осложнения у женщины начались во втором триместре до 22-й недели беременности (живорождённым считается плод с 22-й недели, массой от 500 граммов). Хирургам районной больницы пришлось провести гинекологическую операцию при начавшемся выкидыше. В региональном минздраве предварительно пришли к выводам, что манипуляции врачей соответствовали установленным правилам.

Напомним, ранее наказания в виде лишения свободы избежала врач-неонатолог в Новосибирске, которая не оказала новорожденному ребёнку необходимую медицинскую помощь, что стало причиной смерти мальчика.

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