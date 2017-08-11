 

Священный мыс Бурхан на Байкале может обрушиться — эксперт

 11 августа, 17:22
подходящие темы
Священный мыс Бурхан на Байкале может обрушиться &mdash; эксперт
Мыс Бурхан, фото из архива Сиб.фм

Германские учёные, прибывшие на байкальский остров Ольхон для изучения эрозии почв, прогнозируют, что священный для местных буддистов и шаманистов мыс Бурхан (скала Шаманка) может быть разрушен, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения Иркутского государственного университета.

Экспедиция с участием специалистов Института исследования экосистем Кильского университета имени Кристиана Альбрехта (Германия) прибыла на Ольхон 29 июля. Её цель — изучение процессов разрушения почв и образования оврагов на острове в результате антропогенного воздействия. В ходе экспедиции, которая завершится 12 августа, уже отобраны почвенные пробы для дальнейшего изучения, сделаны замеры оврагов, составлена предварительная хронология влияния человека на экосистему острова.

По словам директора Института исследования экосистем Андреаса Мита, собранные данные свидетельствуют о том, что за последние десятилетия активно приезжающие на Ольхон туристы заметно повлияли на местные природные ландшафты.

«Самый разительный пример уничтожения почв и изменения ландшафта — это то, что в настоящее время происходит на самом священном месте острова, мысе Бурхан. Здесь, на месте проложенных в советское время подъездных путей, которые туристы сейчас используют как тропы к скале Шаманка, образуются глубокие овраги. Причина образования оврагов — скопление дождевой воды в местах, где нарушен почвенный покров. Вода вызывает эрозию и всё больше смывает почву, так что на месте канав образуются глубокие ямы. Если этот процесс не остановить, в течение нескольких лет возникнет угроза обрушения мыса, так что попасть к скале скоро будет невозможно», — считает эксперт.

По его словам, в настоящий момент наиболее заметно разрушение северной стороны мыса, но аналогичные процессы происходят и на южном склоне.

Напомним, во время своего визита на Байкал в начале августа президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре оценить тот экологический ущерб, который наносят озеру предприятия коммунальной сферы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Земля. Вулканы. Грешники

 1 августа, 15:37 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 27 июля, 15:33 • статья

Здесь вам не Мальдивы!

Лето ещё не кончилось, тепло возвращается. Краткий обзор новосибирских пляжей: инфраструктура, доступность, безопасность.
 27 июля, 08:00 • статья

Спасти планету за 360 минут

Обмеление, изменение климата, токсичные водоросли, монгольские ГЭС, пожары, вырубка деревьев и много-много туристов. Причины спасать Байкал и почему человек — вандал.
самое популярное
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 4 августа, 11:48 • новость

Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске

В Новосибирской области на выходных жаркая погода сменится ливнями и грозами.
присоединяйтесь!
    