Германские учёные, прибывшие на байкальский остров Ольхон для изучения эрозии почв, прогнозируют, что священный для местных буддистов и шаманистов мыс Бурхан (скала Шаманка) может быть разрушен, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения Иркутского государственного университета.

Экспедиция с участием специалистов Института исследования экосистем Кильского университета имени Кристиана Альбрехта (Германия) прибыла на Ольхон 29 июля. Её цель — изучение процессов разрушения почв и образования оврагов на острове в результате антропогенного воздействия. В ходе экспедиции, которая завершится 12 августа, уже отобраны почвенные пробы для дальнейшего изучения, сделаны замеры оврагов, составлена предварительная хронология влияния человека на экосистему острова.

По словам директора Института исследования экосистем Андреаса Мита, собранные данные свидетельствуют о том, что за последние десятилетия активно приезжающие на Ольхон туристы заметно повлияли на местные природные ландшафты.

«Самый разительный пример уничтожения почв и изменения ландшафта — это то, что в настоящее время происходит на самом священном месте острова, мысе Бурхан. Здесь, на месте проложенных в советское время подъездных путей, которые туристы сейчас используют как тропы к скале Шаманка, образуются глубокие овраги. Причина образования оврагов — скопление дождевой воды в местах, где нарушен почвенный покров. Вода вызывает эрозию и всё больше смывает почву, так что на месте канав образуются глубокие ямы. Если этот процесс не остановить, в течение нескольких лет возникнет угроза обрушения мыса, так что попасть к скале скоро будет невозможно», — считает эксперт.

По его словам, в настоящий момент наиболее заметно разрушение северной стороны мыса, но аналогичные процессы происходят и на южном склоне.

Напомним, во время своего визита на Байкал в начале августа президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре оценить тот экологический ущерб, который наносят озеру предприятия коммунальной сферы.