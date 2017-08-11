 

Трактор сбил насмерть велосипедиста под Новосибирском

 11 августа, 07:37
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Трактор сбил насмерть велосипедиста под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Велосипедист из новосибирского села попал под трактор — мужчину не удалось спасти, несмотря на усилия медиков, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Инцидент произошёл вечером 9 августа в селе Верх-Майзас Кыштовского района Новосибирской области. 29-летний мужчина ехал на велосипеде навстречу трактору Т-40 и попал под колёса его прицепа.

Пострадавшего с переломами и травмами внутренних органов оперативно доставили в Кыштовскую районную больницу. Однако, несмотря на усилия медицинского персонала, через полтора часа пациент скончался.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 8 августа пьяный водитель иномарки сбил велосипедистку в Новосибирске.

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