Три тысячи подписей за сутки собрала петиция жителя Красноярска в защиту дельфинов

Житель Красноярска возмутился содержанием животных в передвижном дельфинарии и создал петицию — за сутки ему удалось собрать более трёх тысяч подписей, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте петицией Change.org.

Виталий Волохатюк из Красноярска призвал местные власти запретить принимать у себя передвижные дельфинарии и любые другие шоу с участием животных, на следующий день его поддержали уже три тысячи человек.

Житель Красноярска рассказал в тексте петиции о своём первом и последнем в жизни походе в передвижной дельфинарий.

«4 августа 2017 года, поддавшись любопытству, я посетил передвижной дельфинарий ООО „Воронежский дельфинарий“ возле ТЦ „Комсомолл“ в Красноярске. Это был мой первый и последний поход в дельфинарий, ведь то, что я увидел, совсем не принесло радости, — поделился красноярский активист. — Две огромные белухи — Том и Юна, размером четыре метра каждая, — ютятся в 15-метровом бассейне, глубина метра два: представьте двух аквариумных рыбок в тарелке для супа».

Он выяснил, что во время транспортировки животных используются тесные контейнеры с мутной водой, в которых животные проводят от 5 до 8 дней.

Петицию с призывом запретить принимать на территории Красноярска «шапито» он адресовал губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, главе города Эдхаму Акбулатову и министру природных ресурсов Красноярского края. В своём требовании он сослался на положительный опыт двух российских городов — Санкт-Петербурга и Владимира, на территории которых не принимают передвижные дельфинарии.

Петицию поддержали по всей стране и даже за рубежом — свои подписи поставили жители Нидерландов и США, число присоединившихся неуклонно растёт. На момент публикации новости петиция набрала 3 735 подписей.

Напомним, в мае петиция в защиту осуждённой жительницы Алтая набрала 2,5 тысячи подписей за три дня.