 

Три человека пострадали в результате пожара на НПЗ в Иркутской области

 11 августа, 13:11
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Три человека пострадали в результате пожара на НПЗ в Иркутской области
Фото с сайта 38.mchs.gov.ru

Три человека госпитализированы после пожара в одном из резервуаров для топлива на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Усть-Куте Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в резервуаре с пятью тоннами топлива. Прибывшие на место пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение. Пострадавшие работники предприятия были экстренно госпитализированы с ожогами в районную больницу.

«По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушений правил безопасности при откачке топлива из резервуара. Благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось избежать дальнейшего распространения огня. Площадь пожара составила 110 квадратных метров», — сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на неназванный источник, пожар произошёл на предприятии, принадлежащем ЗАО «Иркутск-терминал». В областном министерстве здравоохранения агентству уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в сентябре 2016 года крупный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Омске.

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