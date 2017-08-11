 

Врач из Новосибирска вживил себе в руку шесть чипов

 11 августа, 16:13
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Врач из Новосибирска вживил себе в руку шесть чипов
Фото с сайта lleo.me

Новосибирский акушер-гинеколог Александр Волчек имплантировал себе под кожу шесть упрощающих жизнь чипов, с помощью которых движением руки открывает двери на работе и дома, хранит пароли и визитную карточку, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сообщения агентства РИА «Новости».

Александр Волчек пояснил, что впервые прочитал о таких имплантах в статье псевдорелигиозных противников чипирования. Тогда же он заинтересовался этим и выяснил, что чипы приемлемых для имплантации человеку размеров уже производят в США, а более дешёвые — в Китае. После этого он начал экспериментировать.

«Первый чип я поставил 8 августа 2014 года. Он не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже я зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работаю», — рассказал Волчек, отметив, что первые образцы приемлемого размера стали использоваться в ветеринарии ещё в середине 2000-х годов.

Сейчас в теле врача установлено шесть чипов. Некоторые из них — полные аналоги ключей от домофона, которыми он открывает двери и турникет на работе. Остальные чипы работают на другой частоте и способны хранить от 800 до 1 000 байт информации. В один из них записана визитная карточка, другие же позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее.

Волчек рассказал, что стандартный размер чипа — 2×12 мм, а минимальный — 1,5×8 мм. Конструкция, содержащая ферритовый сердечник с обмоткой и очень маленькую микросхему, «упакована» в маленькую трубочку из биологически инертного стекла. Под кожу они вводятся большим шприцем с толстой иглой (инжектором). При желании их легко можно извлечь.

«Это действительно очень удобно. При правильной установке импланты не ощущаются. Через несколько дней появляются автоматические движения — приложить руку к считывателю двери или палец к считывателю турникета», — говорит Волчек.

Врач отметил, что его коллег и друзей это уже не удивляет, но интерес вызывает. В тематической группе в Facebook собралось около ста его единомышленников и разработчиков новых функций для подобных имплантов.

«Я не только пользователь, но и разработчик, — рассказал Волчек. — Сейчас несколькими командами в мире, в том числе и нами, активно разрабатывается имплант, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи, оплаты в бесконтактных терминалах, оплаты общественного транспорта. Отдельная проблема — неотчуждаемый имплантированный криптоноситель. Но это будущее».

По его словам, вершиной технологии будет медицинское применение подобных чипов и победой, например, можно будет считать создание имплантируемого глюкометра для измерения уровня сахара в крови, тем более что необходимая техническая база для этого уже есть.

Напомним, в апреле 2017 года первый бионический человек Евгений Черешнев рассказал, каково жить с чипом в руке.

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