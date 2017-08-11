 

Житель Хакасии бросил трёхмесячного сына на пол и угодил под стражу

 11 августа, 15:45
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Житель Хакасии бросил трёхмесячного сына на пол и угодил под стражу
Фото с сайта globallookpress.com

26-летний житель Абакана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил своего сына на пол — младенец получил черепно-мозговую травму, а отца задержали, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Республике Хакасии.

Мужчина намеревался убить своего сына, однако совершить задуманное помешала мать, она вызвала полицию и скорую.

Вечером 8 августа около 23:00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой. Он вознамерился убить собственного трёхмесячного сына и швырнул его на пол, ребёнок получил черепно-мозговую травму. Жена вызвала правоохранителей, а мальчика госпитализировали в больницу.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Максимальное наказание, согласно этой статье — лишение свободы сроком на 15 лет.

На данный момент мужчина задержан, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи будут устанавливать, каким был «психологический климат семьи».

Напомним, в 2015 году стало известно, что амнистированная жительница Новосибирска, выбросившая дочь в мусорный бак, сядет в тюрьму.

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