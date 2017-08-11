 

Житель Новосибирска предупредил о возможной встрече с медведицей на остановке

 11 августа, 14:00
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Житель Новосибирска предупредил о возможной встрече с медведицей на остановке
Фото с сайта globallookpress.com

Проезжая остановку «Лесная» в пригороде Новосибирска, автовладелец увидел лакомившуюся на помойке медвежью семью, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «дп МОЧИЩЕ» в соцсети «ВКонтакте».

Житель Новосибирска предупредил в соцсетях о возможной встрече с медведями на остановке в Мочище.

Встреча произошла утром 11 августа около 4:30, когда мужчина с женой на автомобиле ехал в сторону посёлка Мочище из города.

«Между остановками „Лесная“ и „Дачная“ на обочине дороги мирно раздирали выставленные пакеты с мусором медведица с медвежонком, примерно годовалым, — поделился очевидец. — Не побоялись даже света фар. Кто утром пойдёт на остановку, будьте осторожны».

Сфотографировать животных на телефон сразу мужчина не успел, а разворачивать машину и «искушать судьбу» не стал.

Напомним, в конце июля медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском.

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