 

Житель Омской области убил друга телевизором

 11 августа, 17:10
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Житель Омской области убил друга телевизором
Фото с сайта globallookpress.com

38-летнего жителя омского села Атрачи признали виновным в избиении до смерти приятеля — орудием убийства послужил телевизор, узнал 11 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Омской области.

Инцидент произошёл ночью 8 апреля после дискотеки. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и в качестве решающего аргумента нанёс несколько ударов по голове телевизором. Потерпевший скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Полицию вызвал на место происшествия очевидец.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего»).

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 600 тысяч рублей в счёт возмещения родственникам потерпевшего морального вреда, сообщает ведомство.

Напомним, в начале июня стало известно, что житель Новосибирска убил гантелей пенсионерку за ноутбук и мобильный телефон.

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