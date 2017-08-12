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 12 августа, 21:19
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Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском
Фото Алёны Мартыновой

Исчезнувшая полгода назад Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском, сообщил корреспонденту Сиб.фм 12 августа руководитель новосибирского поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.

Поиски без вести пропавшей Натальи Правосудовой были объявлены в марте. Как сообщали волонтёры, женщина ушла из дома 9 марта, и о её местонахождении больше ничего не было известно.

«Только что пришло известие, что была найдена Правосудова Наталья Викторовна. К сожалению, женщина погибла. Наши искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сказал Павел Злобин.

У Натальи Правосудовой были голубые глаза, светлые кудрявые волосы до плеч. Сын Александр опознал её тело.

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