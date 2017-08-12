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 12 августа, 20:37
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Легкомоторный самолёт разбился на аэродроме ДОСААФ под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

На бердском аэродроме ДОСААФ в Новосибирской области потерпел крушение легкомоторный самолёт PZL-104 Wilga, узнал корреспондент Сиб.фм 12 августа из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

11 августа в 18:40 в ГУ МЧС поступило сообщение о происшествии. К месту падения самолёта были направлены четыре автоцистерны Бердского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные за считанные минуты потушили возгорание.

Как сообщает «Курьер.Среда.Бердск», при крушении самолёта погиб 63-летний пилот Сергей Дадыкин. В этот день он совершал плановый полёт и намеревался поднять одного планериста. Самолёт успел набрать высоту примерно 15 метров и рухнул. После удара о землю, самолёт разломился пополам и загорелся. Причина ЧП пока неизвестна.

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