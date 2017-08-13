 

Аман Тулеев вернулся в Кузбасс и начинает встречи с подчинёнными

 13 августа, 10:02
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Аман Тулеев вернулся в Кузбасс и начинает встречи с подчинёнными
Фото с сайта kremlin.ru

Глава Кузбасса Аман Тулеев 12 августа вернулся в регион после длительной постоперационной реабилитации в московской клинике, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Об операции, перенесённой Тулеевым на позвоночнике, стало известно в июне. Она проводилась в Германии в мае втайне от прессы и общественности, сообщалось только, что губернатор находится в отпуске. После продолжительного отсутствия главы региона на публичных мероприятиях пресс-службе Кемеровской области всё-таки пришлось объявить о болезни губернатора и о том, что после операции у него возникли осложнения в виде пневмонии.

С 11 июня Тулеев вернулся в Кузбасс и проходил реабилитацию в местной больнице, однако 1 июля он был переведён в Москву и продолжил лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. Состояние Тулеева оценивалось как стабильное и удовлетворительное.

По данным источника ТАСС во властных структурах, с 12 августа глава Кузбасса продолжает реабилитационный курс в подведомственном регионе и вскоре начнёт проводить рабочие встречи с подчинёнными, поскольку «чувствует себя значительно лучше».

Напомним, к 20-летию губернаторства Тулеева «Новая газета» составила «малую кемеровскую энциклопедию», озаглавленную «Кузбассбаши и аномальные цифры».

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