Аман Тулеев вернулся в Кузбасс и начинает встречи с подчинёнными

Глава Кузбасса Аман Тулеев 12 августа вернулся в регион после длительной постоперационной реабилитации в московской клинике, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Об операции, перенесённой Тулеевым на позвоночнике, стало известно в июне. Она проводилась в Германии в мае втайне от прессы и общественности, сообщалось только, что губернатор находится в отпуске. После продолжительного отсутствия главы региона на публичных мероприятиях пресс-службе Кемеровской области всё-таки пришлось объявить о болезни губернатора и о том, что после операции у него возникли осложнения в виде пневмонии.

С 11 июня Тулеев вернулся в Кузбасс и проходил реабилитацию в местной больнице, однако 1 июля он был переведён в Москву и продолжил лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. Состояние Тулеева оценивалось как стабильное и удовлетворительное.

По данным источника ТАСС во властных структурах, с 12 августа глава Кузбасса продолжает реабилитационный курс в подведомственном регионе и вскоре начнёт проводить рабочие встречи с подчинёнными, поскольку «чувствует себя значительно лучше».

Напомним, к 20-летию губернаторства Тулеева «Новая газета» составила «малую кемеровскую энциклопедию», озаглавленную «Кузбассбаши и аномальные цифры».