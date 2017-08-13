 

Бесплатно подвозивший односельчан житель Омской области попал под прокурорскую проверку

 13 августа, 16:13
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Бесплатно подвозивший односельчан житель Омской области попал под прокурорскую проверку
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура Азовского района Омской области проводит проверку деятельности жителя деревни Трубецкое, который бесплатно подвозит на своей «ГАЗели» односельчан до города, узнал корреспондент Сиб.фм 13 августа из сообщения портала «НГС.Омск».

Идея подвозить пассажиров возникла у водителя из-за того, что его супруга содержит в Омске пекарню, и семье стало выгоднее самостоятельно довозить туда работников, живущих по соседству. Затем мужчина по дороге стал заезжать в деревни Александровка и Руслановка, где отменили муниципальные маршруты, и забирать попутчиков оттуда.

Провоз пассажиров водитель осуществляет по специальным талонам, выданным местными администрациями малоимущим сельчанам или по направлениям от фельдшеров в городскую больницу. Такая деятельность вызвала недовольство перевозчиков, работающих в Омске. По словам водителя, на городском вокзале, где он оставляет пассажиров, въезжая в Омск, и подбирает их на обратной дороге, ему пригрозили испортить машину, если он продолжит работать бесплатно.

После этого мужчина стал парковаться в другом месте, и угрозы прекратились, однако на него подали жалобу в прокуратуру и в налоговую службу. В прокуратуре подтвердили, что проверка проходит в связи с тем, что мужчина занимается перевозкой пассажиров без лицензии.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Новосибирской области на въезде в микрорайон Лебяжье в районе села Марусино собственник земли установил плату за проезд по своей территории.

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