Полицейский спас детей с унесённого течением плота в Красноярском крае

Сержант полиции в Кежемском районе Красноярского края несколько километров гнался на лодке за плотом, чтобы спасти детей, находившихся на нём, узнал корреспондент Сиб.фм 13 августа из сообщения официального сайта МВД РФ.

Об исчезновении детей в полицию сообщила мать одного из них. По её словам, мальчики в возрасте пяти и восьми лет ушли гулять и надолго пропали. Полицейские немедленно начали поиски детей, были созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции. К поискам также были привлечены работники сельской администрации и местные жители.

Во время прочёсывания берега реки Ангары старший сержант полиции Александр Гусаков заметил в воде плывущий плот и разглядел, что на нём находятся двое малолетних. Полицейский бросился к своей личной лодке, стоявшей неподалёку, и несколько километров плыл за плотом, который уносило течением. В результате ему удалось догнать ребят и пересадить их к себе в лодку.

В данный момент дети переданы родителям, их здоровью ничего не угрожает. По словам мальчиков, они гуляли по берегу Ангары, нашли плот одной из лесозаготовительных организаций и начали играть на нём. Во время игры плавательное средство отвязалось от пристани, и детей отнесло течением на середину реки.



Напомним, в начале августа сотрудник полиции города Зимы Иркутской области и его родственники спасли жизнь девочке, которая во время прогулки провалилась в канализационный колодец.