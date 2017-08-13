Виктор Толоконский предложил прокалывать колёса красноярским водителям

Глава Красноярского края Виктор Толоконский, недовольный тем, что по ремонтируемому в центре Красноярска Коммунальному мосту ездят частные автомобили, предложил прокалывать им колёса, узнал корреспондент Сиб.фм 13 августа из сообщения телеканала ТВК.

Губернатор проинспектировал мост, на котором с середины июня проходят ремонтные работы, в связи с чем движение по нему открыто только для общественного транспорта, лицензированных такси и автомобилей экстренных служб. Заметив, что несмотря на запрет по мосту движется большое количество частного транспорта, Толоконский поинтересовался, почему это происходит. Ему ответили, что въезду личных автомобилей на мост никто не препятствует, зато каждое нарушение фиксирует видеокамера, а затем водителям приходят штрафы в 1,5 тысячи рублей. Глава региона признал такую меру неэффективной и в шутку предложил поставить на въезде рабочего, который бы прокалывал всем частникам колёса.

«Стоял бы, колёса колол бы всем этим. Работягу поставьте», — предложил Толоконский.

Стоявшие рядом отметили, что так делать нельзя, поскольку автомобили с проколотыми шинами создадут пробку на мосту. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, поддержав шутку губернатора, предложил обсуждать такие вопросы не в присутствии СМИ. Как сообщает интернет-издание Newslab, в завершение совещания Толоконский по телефону связался с руководством ГИБДД и договорился о том, чтобы на мосту дежурили патрули дорожных инспекторов, препятствующие проезду личного транспорта.

Напомним, в мае Виктор Толоконский попал на любительское видео во время исполнения песни популярного шансонье Анатолия Полотно «Поцелуй меня, удача» перед участниками Всероссийского библиотечного конгресса в Красноярске.