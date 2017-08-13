 

Турист из Англии погиб в Иркутской области на берегу Байкала

 13 августа, 10:43
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Турист из Англии погиб в Иркутской области на берегу Байкала
Фото с сайта globallookpress.com

Гражданин Англии погиб на берегу Байкала, сорвавшись с обрыва на популярной у туристов тропе, узнал корреспондент Сиб.фм 13 августа из сообщения информагентства IrkutskMedia.

60-летний иностранец прибыл в Иркутскую область вместе с приятелем, с которым путешествовал на поезде от Польши до Китая. По пути туристы решили посетить район посёлка Листвянка и прогуляться по туристической тропе до посёлка Большие Коты. В какой-то момент один из них не удержался на краю обрыва и покатился вниз. Приятель пытался вытащить пострадавшего самостоятельно или вызвать спасателей, но у него не получилось ни то, ни другое.

С экстренными службами связалась проходившая следом туристическая группа. К моменту прибытия спасателей англичанин был уже мёртв. По факту несчастного случая проводится проверка, тело погибшего иностранца отправлено на экспертизу.

Напомним, ранее прибывшие на Байкал учёные из Германии спрогнозировали обрушение на острове Ольхон священного для местных буддистов и шаманистов мыса Бурхан.

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