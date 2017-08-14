Более трёх тысяч жителей Барнаула провели рекордную для России тренировку

Жители Барнаула собрались на футбольном поле стадиона Алексея Смертина на тренировку, чтобы попасть в Книгу рекордов России, узнал корреспондент Сиб.фм 14 августа из группы «Парк спорта/Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

В 2017 году организаторы решили внести массовую барнаульскую тренировку в Книгу рекордов России. Для этого в тренировке одновременно должны были участвовать больше трёх тысяч человек. Для подсчёта и фиксации в Барнаул специально прилетел главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В течение часа, что длилась тренировка, вёлся подсчёт. По правилам все участники должны были выстроиться в чёткие ряды и стоять на расстоянии вытянутых рук друг от друга, чтобы не толкаться.

По окончании было объявлено, что рекорд установлен. Барнаульская тренировка под открытым небом собрала 3 012 человек. Организатор спортивного праздника вручил участникам сертификаты, каждый из желающих мог с ними сфотографироваться.

Подобные мероприятия проходят в Барнауле с 2015 года. Тогда в тренировке приняли участие около 1 300 человек, в 2016 — уже на 100 человек больше.

Напомним, что в апреле 2016 года в Сочи был установлен рекорд по числу лыжников в купальниках, спустившихся со склона курорта «Роза-Хутор».