Грозовая молния убила туриста на Байкале

На Байкале от удара молнии погиб 20-летний турист, который решил переждать грозу под деревом, узнал корреспондент Сиб.фм 14 августа из сообщения пресс-службы МВД по Иркутской области.

14 августа около 15:30 в дежурную часть полиции врачи сообщили о гибели молодого человека. 20-летнего туриста доставили в больницу с Сарайского пляжа острова Ольхон.

По предварительной информации полиции, во время грозы парень решил переждать непогоду под деревом. Через некоторое время в это дерево ударил заряд молнии.

Сотрудники полиции установили личность погибшего — им оказался 20-летний житель города Ефремова Тульской области.

Напомним, 9 июня в Новосибирском районе 14-летний подросток, уехавший со своим другом кататься на мотоцикле, погиб в результате удара молнии.