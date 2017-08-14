Красноярские школьники победили в чемпионате мира по хип-хопу

Учащиеся красноярской школы танцев стали победителями чемпионата мира по хип-хопу — команда из России впервые добилась таких результатов в подобных соревнованиях, узнал корреспондент 14 августа из сообщения в группе школы танцев «Harleen Joker’s» в соцсети «ВКонтакте».

В США завершился чемпионат мира по хип-хопу, красноярские школьники увезли в Россию золотую медаль.

Финал соревнований World Hip Hop Dance Championship состоялся 13 августа в Фениксе (США). В чемпионате участвовали команды из 50 стран мира.

Команда Blast Crew под руководством тренера Анастасии Поповой из красноярской школы танцев «Harleen Joker’s» заняла первое место в категории Junior (7 — 13 лет). Второе место заняла команда из Канады, а третье — из Японии.

Все предыдущие дни красноярская команда сохраняла за собой лидирующую позицию — это первый случай в истории чемпионата, когда такого признания добились российские хип-хоп-танцоры.

Напомним, в мае пятилетняя жительница Иркутска получила корону «Мисс Интербриллиант мира».