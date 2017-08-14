Новосибирские кардиохирурги установили девушке с ножевым ранением два механических сердца

Новосибирские хирурги имплантировали пациентке два маленьких наноса, гоняющих кровь вместо повреждённого сердца, — подобная операция в России проводилась впервые, узнал 14 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

Хирурги Биомедицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина оказали помощь 20-летней девушке, пережившей нападение.

Пациентка получила несколько ножевых ранений: были повреждены внутренние органы, задето сердце. На этом фоне у неё развился обширный инфаркт миокарда, вследствие чего отмерло 80 % мышечной ткани сердца, за счёт которой происходят сердечные сокращения.

Пересадить сердце сразу не позволили начавшиеся в организме девушки процессы. Появившаяся сердечная недостаточность привела к изменениям работы внутренних органов. Поэтому на данном этапе кровообращение можно было подержать только механически.

Хирурги провели шестичасовую операцию и имплантировали пациентке компактную бивентрикулярную систему с двумя насосами, производительность которых сопоставима с работой сердца.

«Обычно при недостаточности и правого, и левого отделов сердца пациентам имплантируют насосы с пневматическим приводом. Это громоздкие системы, человек вынужден передвигаться с тележкой, где располагается компрессор, подающий воздух. Кристине была установлена отечественная система, которая в сотню раз меньше аналога», — поделился врач-кардиолог кардиохирургического отделения аорты и коронарный артерий Дмитрий Доронин.

На данный момент девушка восстанавливается: хорошо ест и много двигается. Врачи готовят её к пересадке сердца, которая запланирована на осень.

Напомним, в июне новосибирские хирурги прооперировали тяжёлый порок сердца через маленький надрез.