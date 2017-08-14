 

«Ока» полетела в небо Новосибирска ради просмотров на YouTube

 14 августа, 16:22
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«Ока» полетела в небо Новосибирска ради просмотров на YouTube
Стоп-кадр из ролика на YouTube

Умельцы из Новосибирска превратили автомобиль «Ока» в корзину воздушного шара, узнал 14 августа корреспондент Сиб.фм на канале «Гараж 54» видеохостинга YouTube.

Новосибирские энтузиасты сняли и выложили на YouTube ролик под названием «Первая в мире летающая машина», видео собрало свыше 223 тысяч просмотров.

Съёмки происходили в котловане в районе Горского жилмассива. Для того чтобы машина поднялась в воздух, умельцы максимально облегчили корпус, вырезали круглое отверстие в крыше и установили горелки.

«Это „тепловой аэростат“, его объём — около 2 200 кубических метров, грузоподъёмность — около 300 килограмм, — рассказал пилот перед экспериментальным полётом. — Одного баллона в зависимости от времени года и нагрузки хватает от 20 минут до часа».

Полёт аэростата с корзиной, сооружённой из корпуса «Оки», продлился около 10 минут.

«Я планирую практиковать теперь полёты в такой корзине, более профессионально выглядит», — пошутил по приземлении пилот аэростата.

Для фиксации полёта на видео использовалась панорамная съёмка с воздуха и видеосъёмка с земли.

«Всё прошло просто „на ура“, видели, как машинка полетела», — подвёл итог ведущий шоу «Гараж 54» Владислав Барашенков.

Напомним, новосибирский спиннер из разрезанных «Жигулей» собрал сотни тысяч просмотров на YouTube.

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