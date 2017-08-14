 

Пентхауз на 17-м этаже в Новосибирске семь лет ждёт покупателя

 14 августа, 14:24
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Пентхауз на 17-м этаже в Новосибирске семь лет ждёт покупателя
Фото с сайта globallookpress.com

Эксперты проанализировали, какие квартиры Новосибирска находятся в продаже дольше всех остальных, а также на какое время в среднем продавцы размещают объявления, узнал корреспондент Сиб.фм 14 августа из сообщения портала по выбору недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков, квартир, которые продаются дольше трёх лет, оказалось в 1,5 раза больше на вторичном рынке, чем в новых домах. В частности, дольше всех ждёт своего владельца пентхаус на улице Военной рядом с ТРЦ Аура, расположенный на 17-м этаже здания. Площадь этого объекта — 190 квадратных метров, его цена — 7,9 млн рублей, дата создания объявления о продаже — сентябрь 2010 года.

На втором месте рейтинга самого долго продающегося жилья находится четырёхкомнатная квартира в Верхней зоне Академгородка. Площадь квартиры— 145 «квадратов», цена — 22 млн рублей, время в продаже — 5,5 года.

Среди новостроек больше всего времени ждёт своего первого владельца двухкомнатная квартира в доме, сданном в 2016 году на Дуси Ковальчук. Площадь квартиры — 93 квадратных метра, цена — 6,2 млн рублей. Квартира находится в продаже с июня 2013 года.

«Дольше всего покупателей ищут владельцы больших квартир в Центральном районе города. Как правило, цены на эти предложения заметно выше средних на рынке. А больше всего новостроек, которые никто не спешит покупать, скопилось сейчас в Кировском районе города — 40 % от общего числа», — добавляет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Напомним, что в феврале 2017 года эксперты N1.RU оценили типичную квартиру жителя Новосибирска в 2,7 млн рублей.

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