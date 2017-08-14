Сибирские альпинисты в составе сборной совершили первопроход в горах Пакистана

Участники проекта «Сибиряки на больших стенах мира» из Томска, Новокузнецка и Санкт-Петербурга проложили новый альпинистский маршрут высшей категории трудности на одну из знаковых гор в Пакистане Great Trango, рассказал корреспонденту Сиб.фм томский альпинист Иван Темерев 14 августа.

Завершилась экспедиция команды в Пакистан, состоящей из опытных альпинистов: Ивана Темерева из Томска, Егора Суздальцева из Новокузнецка и Антона Кашевника из Санкт-Петербурга. Состав команды сложился на чемпионате России в горах Тянь-Шаня в 2016 году.

Выбранная для первопрохода гора представляет собой гигантские скальные башни, которые именуют Trango Towers. Высота главной вершины Great Trango составляет 6 286 метров. Новая линия для подъёма по юго-западной стене этого пика и была конечной целью первопроходцев.

«На Great Trango хотелось залезть, потому что есть информация, что это самая высокая скала по протяжённости. Такой своеобразный Эверест в мире бигволла, — пояснил Иван Темерев. — Есть великая стена, и хотелось подняться каким-то маршрутом по ней. Попробовать себя и её».

На маршрут протяжённостью около двух километров с перепадом высот более 1 500 метров альпинисты потратили 13 дней: 11 на подъём и два на спуск. Работу на сложном скальном рельефе осложняла высота: базовый лагерь находится на высоте 4 000 метров, при работе выше требовалась акклиматизация. Жили альпинисты в палатке-платформе, которая подвешивается на стену.

«Чрезвычайно большая протяжённость маршрута, — отметил альпинист. — Техническая сложность значительно увеличивается именно за счёт первопрохождения. По тому маршруту, который мы проложили, повторно сможем подняться, я думаю, за пять-шесть дней, а не за 11.

Очень трудозатратно прокладывать маршрут там, где никто никогда не ходил, и рельеф чрезвычайно сложный.

Медленно продвигались, когда были практически голые плиты и отсутствовал рельеф. Некоторые участки были с отрицательным углом, что, конечно не увеличивало скорость преодоления. Зато когда появилось разнообразие рельефа, столкнулись с другой проблемой — гранит стал осыпаться. В первый раз такое видел. Поэтому прежде чем забить крюк, приходилось зачищать щели от песка. Полдня работаешь, передаёшь лидерство на маршруте и спускаешься к платформе, дико уставший, начинаешь отовсюду песок вытряхивать. Что касается погоды, то было свежо. На стене куртки и тёплую одежду не снимали совсем. Солнечных дней было мало. Практически каждый день шёл снег».

На главную вершину Great Trango маршрут-первопроход альпинистов не вывел. Команда поднялась на вершину южного бастиона Great Trango и приняла решение спускаться вниз.

«Внизу наша нитка совпала с маршрутом красноярских альпинистов 2007 года, поэтому честный первопроход оказался процентов на 60», — сказал Темерев.

Команда (слева-направо): Егор Суздальцев, Иван Темерев, Антон Кашевник

В это же время на соседнюю вершину Nameless Trango Tower восходила ещё одна команда — из Москвы. После завершения основных проектов команды объединились и сходили за один день на Great Trango снежно-ледовый маршрут, который считается классикой.

Напомним, в феврале барнаульский альпинист Алексей Усатых совершил восхождение в составе российско-киргизской команды на пик Победы высотой 7 439 метров при −50 °С и вошёл в историю мирового альпинизма.