Соцработник из иркутского посёлка Мама прибавила своей бабушке «северный» стаж

Пенсионерка из Иркутской области получила от внучки поддельную справку о рабочем стаже на Крайнем Севере — внучка-соцработник раскаялась, и суд освободил её от уголовного преследования, узнал 14 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Иркутской области.

Мамско-Чуйский районный суд рассмотрел дело о подделанной внучкой для бабушки справке и освободил обвиняемую от уголовного преследования.

Женщину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»).

В октябре 2016 года соцработник из иркутского посёлка Мама поговорила по телефону со своей бабушкой об её пенсии. Выяснилось, что для того, чтобы поправилось финансовое положение пенсионерки, ей нужна справка, подтверждающая стаж работы в районе, приравненном к району Крайнего Севера.

Женщина решила изготовить справку на работе, она была сотрудником комплексного центра социального обслуживания населения. Она внесла недостоверные сведения о работе своей родственницы сторожем, подделала подпись директора и заверила документ гербовой печатью организации. Бабушка отнесла справку в Пенсионный фонд России.

Однако внучка исправила свой поступок «деятельным раскаянием», согласно формулировке решения суда. Также суд учёл тот факт, что социальная работница не была ранее судима, имела положительные характеристики и воспитывала двоих детей.

«Постановление суда о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям и освобождении её от уголовной ответственности за деятельным раскаянием вступило в законную силу», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в феврале стало известно, что новосибирские соцработники обвиняются в хищении из пособий 12 млн рублей.