 

Житель Красноярска организовал производство наркотика у себя дома

 14 августа, 17:40
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Житель Красноярска организовал производство наркотика у себя дома
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярские правоохранители задержали ранее судимого безработного, подозреваемого в изготовлении амфетамина в собственной квартире, узнал 14 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По версии следствия, 25-летний ранее судимый житель Красноярска варил в своей квартире амфетамин. Мужчину задержали полицейские, при нём нашли свёрток с веществом белого цвета.

Во время обыска в его квартире помимо колб, весов и фольги были обнаружены 120 граммов амфетамина, а также пакетики с белым порошком неизвестного происхождения.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ»). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

На данный момент подозреваемый находится под арестом.

Напомним, в начале августа жители Иркутска покупали в интернете наркотики и перепродавали их.

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