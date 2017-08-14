 

Житель Кузбасса стрелял по прохожим из ружья

 14 августа, 16:49
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Житель Кузбасса стрелял по прохожим из ружья
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники Росгвардии задержали жителя города Киселёвска, который стрелял из ружья по прохожим — одна женщина пострадала, узнал корреспондент Сиб.фм 14 августа из сообщения пресс-службы ведомства.

В отдел полиции поступила информация о том, что на улице 50 лет Города неизвестный из окна квартиры многоквартирного дома стреляет по прохожим. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Они нашли у подъезда женщину с простреленной рукой. Она рассказала, что в неё стрелял бывший сожитель подруги.

«Патрульные вызвали пострадавшей бригаду скорой медицинской помощи, блокировали служебным автомобилем подъездную дорогу к дому и эвакуировали прохожих. Стражи правопорядка убедили хозяина открыть входную дверь, после чего его задержали и доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Сотрудники правопорядка изъяли у 37-летнего мужчины гладкоствольное ружьё.

Напомним, что в феврале 2015 года омский спецназ задержал стрелка, ранившего из окна четырёх человек.

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