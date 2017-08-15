 

Дорожники временно ограничили движение на Красном проспекте в Новосибирске

 15 августа, 07:22
подходящие темы
Дорожники временно ограничили движение на Красном проспекте в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Мэрия Новосибирска временно ограничила дорожное движение на участке Красного проспекта в связи с проведением аварийных работ на водопроводном колодце, узнал корреспондент Сиб.фм 15 августа из сообщения пресс-службы муниципалитета.

Движение транспорта ограничивается между домами по адресу Красный проспект, 72 и 74.

«С 14 августа ограничено движение транспорта по Красному проспекту между домами № 72 и 74, проезжая часть сужена на 2,5 метра. Это связано с проведением ООО „Техстрой“ аварийных работ по ремонту водопроводного колодца», — говорится в сообщении пресс-службы.

Окончание работ запланировано на 16 августа.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, добавляет ведомство.

Напомним, в феврале стало известно, что 62 моногорода Сибири попросили правительство отремонтировать главные улицы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 июля, 14:24 • статья

Пешеходная утопия: вам не надо ль променада?

Какие изменения произойдут в Новосибирске в течение пяти лет, на которые рассчитана программа, чем уникален Затулинский дисперсный парк и по какой набережной можно будет комфортно гулять осенью.
 10 июля, 14:11 • статья

О чём говорят депутаты

Позади парламентского сезона Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва — 18 сессий, более 50 часов заседаний, почти 350 рассмотренных вопросов. Какие выводы из этого следуют?
 27 июня, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 4 августа, 20:17 • новость

Синоптики сделали подробный прогноз погоды на август в Новосибирской области

Август в Новосибирской области ожидается прохладнее июля, возможны заморозки, но тёплых дней будет больше, чем холодных.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 2 августа, 13:40 • новость

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи.
 4 августа, 11:48 • новость

Синоптики пообещали на выходные дни резкую перемену погоды в Новосибирске

В Новосибирской области на выходных жаркая погода сменится ливнями и грозами.
 11 августа, 13:24 • новость

Экс-участница «Дома-2» из Кузбасса устроила скандал на «Фабрике звёзд»

Жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.
присоединяйтесь!
    