Дорожники временно ограничили движение на Красном проспекте в Новосибирске

Мэрия Новосибирска временно ограничила дорожное движение на участке Красного проспекта в связи с проведением аварийных работ на водопроводном колодце, узнал корреспондент Сиб.фм 15 августа из сообщения пресс-службы муниципалитета.

Движение транспорта ограничивается между домами по адресу Красный проспект, 72 и 74.

«С 14 августа ограничено движение транспорта по Красному проспекту между домами № 72 и 74, проезжая часть сужена на 2,5 метра. Это связано с проведением ООО „Техстрой“ аварийных работ по ремонту водопроводного колодца», — говорится в сообщении пресс-службы.

Окончание работ запланировано на 16 августа.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, добавляет ведомство.

Напомним, в феврале стало известно, что 62 моногорода Сибири попросили правительство отремонтировать главные улицы.