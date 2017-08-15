 

Губернатор Новосибирской области поддержит планы мэрии по развитию метро

 15 августа, 18:47
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Губернатор Новосибирской области поддержит планы мэрии по развитию метро
Фото из архива Сиб.фм

Мэрия Новосибирска нашла возможность продолжить проектные работы по метродепо в районе бывшей Гусинобродской барахолки; губернатор Владимир Городецкий поддерживает планы по развитию метрополитена и готов оказать им поддержку, передаёт корреспондент Сиб.фм 15 августа с пресс-конференции губернатора.

Накануне 14 августа мэрия Новосибирска сообщила, что нашла инвестора для проекта метродепо на месте Гусинобродского вещевого рынка. Владимир Городецкий сказал, что одобряет инициативу мэрии, и подчеркнул, что метро требует развития, особенно со стороны Дзержинской линии.

«Но чтобы построить метродепо, надо ещё построить три станции. Если мэрия нашла какие-то финансово-экономические решения, буду рад приветствовать и всячески поддерживать, — отметил Городецкий. — Мы в своё время разработали проект: из трёх станций две станции вынести наружу. Это будет стоить в два раза дешевле».

Губернатор напомнил, что когда он ещё был мэром Новосибирска, рассматривался проект по развитию Дзержинской линии метро. В то же время был найден иностранный инвестор, готовый выполнить проект и получить денежный расчёт через семь лет. Однако муниципалитет не мог гарантировать, что нужная для выплаты сумма наберётся к назначенному сроку.

Напомним, в сентябре 2013 года строительство двух станций Дзержинской линии метро в Новосибирске было отложено Городецким на неопределённый срок.

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