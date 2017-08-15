 

Мэрия Новосибирска нашла инвестора для проекта метродепо на Гусинобродской барахолке

 15 августа, 08:46
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Мэрия Новосибирска нашла инвестора для проекта метродепо на Гусинобродской барахолке
Фотографии Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Новосибирские власти нашли инвестора для проектирования метродепо на месте Гусинобродского вещевого рынка, работа была заморожена из-за отсутствия финансирования, узнал корреспондент Смб.фм 15 августа из сообщения ТАСС.

Агентство ссылается на слова начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова.

«Определён частный инвестор, готовый запроектировать метродепо. Сегодня есть проект станций, есть проект тоннелей, есть проект эстакады,... соединяющей станцию с будущим метродепо, но нет проекта самого метродепо», — сказал Дронов.

По его словам, работа находится в стадии предпроектной подготовки. Депо будет полноценным транспортно-пересадочным узлом с остановками наземного транспорта, трамваев, перехватывающей парковкой.

Транспортный узел должен разгрузить Гусинобродское шоссе и улицу Никитина, а также повысить транспортную доступность активно застраиваемого жилмассива «Плющихинский», где с 2005 года построено более 70 многоэтажных жилых домов.

Гусинобродский вещевой рынок был закрыт 1 октября 2015 года, несмотря на протесты части предпринимателей.

Напомним, что в сентябре 2015 года новосибирский чиновник пообещал не брить бороду, пока не закроют Гусинобродскую барахолку.

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