Мэрия Новосибирска нашла инвестора для проекта метродепо на Гусинобродской барахолке

Новосибирские власти нашли инвестора для проектирования метродепо на месте Гусинобродского вещевого рынка, работа была заморожена из-за отсутствия финансирования, узнал корреспондент Смб.фм 15 августа из сообщения ТАСС.

Агентство ссылается на слова начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова.

«Определён частный инвестор, готовый запроектировать метродепо. Сегодня есть проект станций, есть проект тоннелей, есть проект эстакады,... соединяющей станцию с будущим метродепо, но нет проекта самого метродепо», — сказал Дронов.

По его словам, работа находится в стадии предпроектной подготовки. Депо будет полноценным транспортно-пересадочным узлом с остановками наземного транспорта, трамваев, перехватывающей парковкой.

Транспортный узел должен разгрузить Гусинобродское шоссе и улицу Никитина, а также повысить транспортную доступность активно застраиваемого жилмассива «Плющихинский», где с 2005 года построено более 70 многоэтажных жилых домов.

Гусинобродский вещевой рынок был закрыт 1 октября 2015 года, несмотря на протесты части предпринимателей.

Напомним, что в сентябре 2015 года новосибирский чиновник пообещал не брить бороду, пока не закроют Гусинобродскую барахолку.