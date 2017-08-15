 

Омские перевозчики заподозрили старушек в намеренных падениях ради компенсаций

 15 августа, 16:55
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Омские перевозчики заподозрили старушек в намеренных падениях ради компенсаций
Фото с сайта globallookpress.com

В Омске владельцы маршрутных автобусов обеспокоены тем, что бабушки стали падать в транспорте намеренно, чтобы получать компенсацию морального вреда, узнал корреспондент Сиб.фм 15 августа из сообщения издания «Супер Омск».

Омские перевозчики считают, что появились специальные группы адвокатов, которые зарабатывают тем, что ищут тех, кто получил травмы в транспорте, чтобы представлять их интересы в суде. Владельцы маршрутных такси вынуждены платить не только страховку, которая является обязательной, но и компенсацию морального вреда.

Собственники маршрутных автобусов обеспокоены тем, как складывается правоприменительная практика по искам о компенсации морального вреда от пассажиров, которые получают травмы в транспорте.

«Сложилась такая правоприменительная практика. Было несколько прецедентов, когда пенсионерки подавали в суд и выигрывали. Получается такой вот бабкин бизнес. Неизвестно, где ты получил травму, а можешь, имея билет в руках, требовать моральной компенсации от перевозчика», — рассказал руководитель компании «Парк-Авто» Виталий Торопов.

По сообщению издания с Виталия Торопова омская пенсионерка намерена взыскать 650 тысяч рублей за перелом позвоночника, полученный в феврале прошлого года.

«Она даже не помнит, какой это был автобус и где всё это произошло. На кочке тряхнуло автобус, а вы знаете, какие у нас дороги — произошёл перелом позвоночника. Кто знает, от этого ли всё произошло? Или просто от старости позвоночник сломался?! А так хороший бизнес получается, когда два раза в автобусе упал — и можно купить однокомнатную квартиру», — считает Виталий Торопов.

По мнению перевозчика, факт получения травмы пенсионерке следовало зафиксировать в ГИБДД. Но она вызвала домой скорую помощь.

Напомним, что в августе 2017 года бесплатно подвозивший односельчан житель Омской области попал под прокурорскую проверку.

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