Омская опекунша получила условный срок за истязание племянника

Жительница Омской области оскорбляла и била родного племянника с рождения — органы соцопеки передали мальчика в другую семью, а женщину суд приговорил к условному наказанию, узнал 15 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Омской области.

Жительницу Омской области приговорили к трём годам условно за издевательством над собственным племянником.

22-летняя жительница Калачинского района Омской области взяла под опеку племянника, когда её сестра лишилась родительских прав. На момент передачи ребёнка родной тёте ему не исполнилось и года. С 2010 по 2017 год мальчик рос в семье тётки, которая регулярно злоупотребляла спиртными напитками.

«Родственница должным образом обязанности по воспитанию ребёнка не исполняла, не проявляя должной заботы о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребёнка, злоупотребляла спиртными напитками, оставляла мальчика без присмотра и ухода. Более того, она не принимала мер по его устройству в дошкольное образовательное учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина систематически оскорбляла племянника и применяла физическое насилие до 2016 года, а в марте 2017 года была отстранена от обязанностей опекуна.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязания»), а также статьёй 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). В силу полного раскаяния подсудимой суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, женщина выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщает ведомство, племянник подсудимой на данный момент помещён под опеку в другую семью.

Напомним, в июле семья с младенцем поселилась в самодельном шалаше в Красноярском крае.