 

Прокурор потребовал четыре года колонии для экс-губернатора Новосибирской области Юрченко

 15 августа, 17:15
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Прокурор потребовал четыре года колонии для экс-губернатора Новосибирской области Юрченко
Фото Андрея Ксенчука из архива Сиб.фм

Гособвинитель потребовал приговорить бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к четырём годам колонии по обвинению в превышении полномочий, узнал корреспондент Сиб.фм 15 августа из сообщения ТАСС.

Прокуратура считает, что бывший глава региона превысил полномочия при продаже земельного участка в центре Новосибирска.

«Считаем, что вина Юрченко нашла своё подтверждение. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также взыскать с Юрченко 14 млн рублей недополученного дохода», — передаёт агентство слова гособвинителя Константина Наумкина.

Наумкин заявил, что действия Василия Юрченко носят общественную опасность, но смягчающими обстоятельствами являются положительная характеристика и отсутствие судимостей. Гособвинитель также попросил лишить бывшего губернатора права занимать государственные руководящие должности на три года.

Напомним, ранее гособвинитель заявил, что считает вину Василия Юрченко в превышении полномочий во время продажи земельного участка в центре Новосибирска доказанной.

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