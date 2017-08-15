Протоиерей назвал провокационным высказывание мэра Новосибирска о памятнике Николаю II

Настоятель новосибирского собора Александра Невского протоиерей Александр Новопашин назвал провокационным высказывание мэра Анатолия Локтя по поводу установки памятника Николаю II и цесаревичу Алексею, узнал корреспондент Сиб.фм 15 августа из сообщения на сайте собора.

Протоиерей Александр Новопашин порицает мэра Анатолия Локтя за его комсомольскую юность. Происшествие с памятником он ставит мэру в вину. А также просит «центральную власть» обратить внимание на тех, кто «раскачивает наше общество» в преддверии юбилея Октябрьской революции.

«В истории России есть ряд интересных имён руководителей страны, замечательных личностей, в том числе монархов. Однако Николая II я к ним не отношу», — приводит Александр Новопашин высказывание мэра Анатолия Локтя.

По мнению священнослужителя, заявление мэра и усиление давления «красных» в городе подтолкнуло местного жителя к нападению на памятник. По мнению протоиерея, в Новосибирске, как ни в каком другом городе попирается духовность. Он перечислил события произошедшие в Новосибирске, которые были подвергнуты критике со стороны РПЦ: первомайская Монстрация, концерт группы «Ленинград», постановка Тимофея Кулябина «Тангейзер», а также предложение Анны Терешковой провести в городе премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда».

«В Новосибирске давно уже сложилась крайне нездоровая атмосфера. На мой взгляд, в нашем городе, как ни в каком другом, дискредитируется Русская Православная Церковь, её служители, попираются духовность и нравственность», — говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2017 житель Новосибирска топором повредил памятник цесаревичу Алексею. 11 августа 2017 года мэр Новосибирска не поддержал идею сталинистов убрать памятник царю.