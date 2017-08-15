 

Россия подарила Казахстану озеро под Новосибирском

 15 августа, 19:06
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Россия подарила Казахстану озеро под Новосибирском
Фото с сайта администрации Купинского района

Россия передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное в 20 километрах от районного центра Новосибирской области Купино, узнал 15 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте администрации Купинского района.

Озеро Сладкое стало частью территории Казахстана после проведения демаркационных работ.

По озеру, располагающемуся в пяти километрах от деревни Покровка, проходила граница России с Казахстаном. С 10 августа водоём стал полностью принадлежать соседней республике.

«Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — цитируют местные СМИ главу администрации Купинского района Владимира Шубникова.

Озеро пользовалось популярностью местных жителей в сезон охоты, после передачи озера другому государству с населением будут проводить разъяснительные работы, чтобы граница не нарушалась.

Напомним, в 2015 году иностранец 17 раз незаконно пересёк границу России, пока его не задержала ФСБ Новосибирска.

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