Скончался бывший главный архитектор Новосибирска Владимир Фефелов

14 августа на 67-м году жизни скончался известный новосибирский архитектор Владимир Фефелов. Мэр Анатолий Локоть выразил соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Васильевича, узнал корреспондент Сиб.фм 15 августа из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

Проекты Владимира Фефелова украшают сегодня облик нашего города — интересные с архитектурной точки зрения отель Marriott и бизнес-центр класса «А» «Гринвич». За эти проекты он был удостоен звания «Архитектор года» и получил Гран-при фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая капитель» премию CRE Federal Awards 2008.

На посту главного архитектора города Владимир Фефелов вёл большую системную работу по разработке градостроительной документации, начал корректировку правил землепользования и застройки, позволяющую сделать городскую среду более комфортной для проживания, работы и отдыха.

«Владимир Фефелов всегда выступал против „серости“ в архитектурном облике города, но при этом умел объединить коллег, придерживающихся порой прямо противоположных мнений и сформировать совместно с ними консолидированную позицию, найти компромисс. В творческой работе, какой, безусловно, является архитектура, это — уникальный талант. В памяти жителей Владимир Васильевич останется не только автором интересных архитектурных проектов, но и человеком, любившим свой город и всю жизнь работавшим на его благо», — сказал в некрологе мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В записи на странице в Facebook Анатолий Локоть подчеркнул, что Фефелову пришлось работать в трудных условиях, когда запросы общественности значительно опережали представления застройщиков о современном архитектурном облике города.

Напомним, что Владимир Фефелов занимал пост заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии — главного архитектора с июня 2009 года по февраль 2016 года, он уволился с должности в день своего рождения. Его место занял Виктор Тимонов.