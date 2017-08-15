Крупнейшая ТЭЦ Новосибирска за счёт новой насосной станции уберёт отвалы золы за город

На новосибирской ТЭЦ-5 введена в промышленную эксплуатацию новая насосная станция, которая позволит выводить отходы от сжигания угля за черту города, узнал корреспондент Сиб.фм 14 августа из сообщения компании «СИБЭКО».

Как подчёркивают в компании, работа насосной станции также позволит рекультивировать территорию старого золоотвала и освободить значительные площади для строительства необходимых городу объектов. Инвестиции энергокомпании в реализацию проекта составили 268 млн рублей. Строительство багерной насосной станции осуществлялось на протяжении двух лет: в июле 2017 года были завершены все необходимые пусконаладочные процессы оборудования.

Ранее существующих мощностей насосов крупнейшей ТЭЦ Новосибирска не хватало для перекачивания насыщенной шлаками воды за черту города. В ближайшее время багерная насосная станция позволит составить новую карту золоотвалов, которыми ТЭЦ-5 будет пользоваться ближайшие 25 лет. Кроме того, реализация данного инвестпроекта обеспечит более надёжную работу системы гидрозолоудаления и позволит исключить возможность сбоев в зимний период.

Как отметил принявший участие в открытии насосной станции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, реализованный «СИБЭКО» инвестпроект — важное событие в жизни города.

«Мы все понимаем, что от чёткости и бесперебойности функционирования объектов энергокомпании зависит, насколько комфортно город пройдёт отопительный период. Немаловажно и то, что эксплуатация багерной станции позволяет передвинуть золоотвалы за черту Новосибирска. Этот фактор способствует улучшению экологической обстановки в нашем городе и освобождению территорий для его дальнейшего развития», — отметил градоначальник.

В свою очередь генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов подчеркнул, что для технического оснащения насосной станции было использовано оборудование отечественных производителей, в том числе и новосибирских дочерних предприятий компании — НПО «ЭЛСИБ» и «СИБЭКО-Проект».