 

Томский наноспутник выйдет в открытый космос

 15 августа, 19:02
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Томский наноспутник выйдет в открытый космос
Фото с сайта pixabay.com

На 17 августа 2017 года запланирован выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Рязанского и Фёдора Юрчихина, они выпустят спутник «Томск-ТПУ-120», узнал корреспондент Сиб.фм 15 августа из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

В программе выхода космонавтов — запуск с наружной поверхности Международной космической станции (МКС) спутника «Томск-ТПУ-120». Это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов в Томском политехническом университете. После запуска спутник будет находиться на орбите от четырёх до шести месяцев, передавая на Землю голосовые сообщения — послание народам Земли.

Оно записано студентами ТПУ на одиннадцати языках мира: русском, татарском, казахском, английском, немецким, французском, испанском, португальском, китайском, арабском, хинди. Также спутник будет перередавать телеметрию — информацию о параметрах работы его систем.

Спутник «Томск-ТПУ-120» — это первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Он относится к классу «наноспутников», имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров и массу около четырёх килограммов.

Спутник был отправлен на МКС 31 марта 2016 года на борту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-02» с космодрома Байконур, и его запуск был приурочен к празднованию 120-летия Томского политеха.

Напомним, что в апреле 2017 Новосибирский госуниверситет и конструкторы «Пятого поколения» планировали запустить производство наноспутников объёмом в один литр.

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