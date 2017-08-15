 

Житель Томска готовился к похищению денег со счетов граждан США

 15 августа, 08:05
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Житель Томска готовился к похищению денег со счетов граждан США
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники томского ФСБ пресекли деятельность международной преступной группы, одним из участников которой оказался местный житель, узнал 15 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Житель Томска подозревается в связи с американскими хакерами с целью махинаций с банковскими счетами.

По версии следствия, 31-летний житель Томска приобрёл специальное оборудование для изготовления фальшивых банковских карт. Мужчина собирался через банкоматы Томска снимать средства со счетов граждан США. У подозреваемого якобы были американские подельники — хакеры, передающие данные об оригинальных банковских картах.

«Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена на стадии приготовления противоправная деятельность члена транснациональной группы, причастной к хищению денежных средств с банковских счетов иностранных граждан», — цитирует информагентство свой источник в органах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 187 УК РФ («Приготовление к неправомерному обороту средств платежей»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на шесть лет.

Напомним, в мае двое жителей Кузбасса ломом вскрыли банкомат и забрали 111 тысяч рублей.

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