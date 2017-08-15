Житель Томска готовился к похищению денег со счетов граждан США

Сотрудники томского ФСБ пресекли деятельность международной преступной группы, одним из участников которой оказался местный житель, узнал 15 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Житель Томска подозревается в связи с американскими хакерами с целью махинаций с банковскими счетами.

По версии следствия, 31-летний житель Томска приобрёл специальное оборудование для изготовления фальшивых банковских карт. Мужчина собирался через банкоматы Томска снимать средства со счетов граждан США. У подозреваемого якобы были американские подельники — хакеры, передающие данные об оригинальных банковских картах.

«Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена на стадии приготовления противоправная деятельность члена транснациональной группы, причастной к хищению денежных средств с банковских счетов иностранных граждан», — цитирует информагентство свой источник в органах.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 187 УК РФ («Приготовление к неправомерному обороту средств платежей»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы сроком на шесть лет.

Напомним, в мае двое жителей Кузбасса ломом вскрыли банкомат и забрали 111 тысяч рублей.