Жители Барнаула встревожились из-за чёрного дыма от ТЭЦ-2

В Барнауле на ТЭЦ-2 вспыхнул пожар, сопровождаемый густым чёрным дымом — МЧС отчиталось о том, что пожар потушен, узнал корреспондент Сиб.фм 15 августа из сообщения пресс-службы МЧС по Алтайскому краю.

15 августа в 13:45 в центральный пункт пожарной связи Барнаула поступило сообщение о задымлении в градирне ТЭЦ-2.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны, в 13:51, было плотное задымление внутри находящейся в ремонте градирни, обшитой деревом у основания металлической конструкции», — рассказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. К 14:09 пожарные ликвидировали очаг возгорания. В результате пожара никто не пострадал. Эвакуация людей также не потребовалась.

Отмечается, что пожар на теплоснабжение и электроснабжение Барнаула не повлиял, так что причин для опасений жителей города нет.

Напомним, в августе на газовой заправке в Алтайском крае случился пожар, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.