Жительница Омска лишилась денег после покупки одежды через интернет

В Омске 38-летняя женщина при покупке одежды через интернет лишилась денег — полиция возбудила уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Омску 15 августа.

В полицию обратилась жительница Омска, сообщившая о мошенничестве. По её словам, когда она заказала через социальную сеть одежду, у неё похитили деньги.

«В переписке с администратором страницы они договорились об условиях доставки и оплаты, — рассказали в пресс-службе полиции. — Заявительница отправила данные своей банковской карты, с которой в последующем были сняты 22 600 рублей. Продавец убедила потерпевшую, что произошёл какой-то сбой, и деньги поступят на счёт обратно. Но к вечеру денежных средств на карте не оказалось».

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время устанавливаются все детали случившегося. Пресс-служба полиции напомнила о мерах предосторожности при покупках в интернете.

«Если вы решили что-то купить на сайте бесплатных объявлений, внимательно изучите информацию о товаре и ещё раз оцените риски, чтобы себя обезопасить, — посоветовали в пресс-службе. — Ищите товары в своём регионе и назначайте встречи с продавцами лично, чтобы иметь возможность самостоятельно проверить качество и состояние приобретаемых вещей. Если вас просят перечислить деньги на счёт в банке заранее, обещая направить товар по почте, вполне вероятно, вас обманывают».

Напомним, в августе иркутская полиция опубликовала список товаров и услуг с сайтов бесплатных объявлений, которые чаще всего используют мошенники.