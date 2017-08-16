Кузбасский подросток заказал другу убийство матери и отчима

Кемеровский суд признал виновными двух юношей в двойном убийстве — убитые приходились родителями одному из осуждённых, узнал 16 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Кемеровской области.

17-летний житель Кемеровской области заказал 18-летнему другу своих мать и отчима.

Следствие установило, что в октябре 2016 года двое молодых людей спланировали убийство, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 17-летний подросток рассказал своему 18-летнему товарищу о плохих отношениях с родителями и предложил решить проблему убийством.

Когда молодые люди пришли на место будущего преступления, была уже ночь. Подросток отвлёк свою сторожевую собаку, подсказал приятелю, где найти гвоздодёр, и светил всё это время фонариком. Гвоздодёр впоследствии и стал орудием убийства.

После содеянного молодые люди решили бежать в Новокузнецк на автомобиле отчима. В городе они стали участниками ДТП. Сообщники решили избавиться от автомобиля, поэтому подожгли его. Следом в огонь отправилась верхняя одежда и мобильные телефоны парней. За этим занятием их заметили охранники одного из предприятий, они сообщили в полицию о брошенном автомобиле.

На тот момент у полицейских уже была ориентировка на подозреваемых и угнанный автомобиль, поэтому парней быстро задержали в центре города. Подросток сознался в преступлении, его 18-летний сообщник менял показания несколько раз и в суде вину не признал.

Молодых людей суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ («Угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору») и частями 4, 5 статьи 33, пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство и пособничество в совершении убийства двух лиц»). 18-летний исполнитель получил 17 лет колонии строгого режима, а 17-летний заказчик — семь лет колонии общего режима.

Напомним, в июне житель Новосибирска пытался убить своих родителей.