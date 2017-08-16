 

Мастера со всего мира будут делать больно и красиво на Сибирском фестивале тату

 16 августа, 13:17
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Мастера со всего мира будут делать больно и красиво на Сибирском фестивале тату
Фотографии из группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске на VI Сибирском фестивале татуировки опытные мастера со всего мира в течение трёх дней будут набивать тату всем желающим, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа от организаторов фестиваля.

Фестиваль будет проходить с 18 по 20 августа в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте. Мастера из России, ближнего и дальнего зарубежья, Германии, Финляндии, Швейцарии и Китая будут делать больно и красиво всем желающим с раннего утра и до позднего вечера.

Изюминкой программы фестиваля станет тату-шоу «Колотун», включающее интервью с ведущими мастерами, шуточные соревнования между татуированными и нетатуированными спортсменами, а также кинопробы.

«Кроме того, теперь не обязательно иметь татуировки или быть мастером, чтобы побороться за призы, — сообщили организаторы. — Каждый художник уже сейчас может скачать шаблон по ссылке в сообществе фестиваля в соцсети „ВКонтакте“, распечатать и нарисовать тату-костюм к открытию фестиваля. Лучшие работы станут экспонатами выставки, а лучший художник, которого выберет жюри, удостоится специальной награды».

Отмечается, что в основном конкурсе среди тату-мастеров можно будет представить только работы, выполненные на фестивале. При этом правила номинации «Большая татуировка» остались прежними.

«Я считаю этот фестиваль замечательным, ведь он даёт возможность расширить свои рамки о понимании тату-культуры, с нетерпением его жду, — рассказала корреспонденту Сиб.фм тату-мастер из Новосибирска Дарья Метлицкая. — Пока что буду исследовать со стороны модели, чтобы понять, как это — забиваться на фесте, ну а потом можно будет и как мастера себя проявить. Идею для тату, которую забью на этом фесте, придумала пару лет назад. Это будет любимый момент из фильма „Зелёная миля“. Очень сильное впечатление с детства от данного киношедевра. Для меня это не только мистика, но и ужасные людские стереотипы, из-за которых некоторые люди страдают».

Напомним, с 21 по 23 августа 2015 года в Новосибирске прошёл V Сибирский фестиваль татуировки, на одном из конкурсов которого жюри выбирало лучшую татуировку по мотивам русских народных сказок.

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