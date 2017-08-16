Мужчина умер возле поликлиники в Советском районе Новосибирска

Мужчине стало плохо на улице в Советском районе Новосибирска, рядом находится поликлиника — врачи попытались ему помочь, но не смогли, рассказал корреспонденту Сиб.фм 16 августа референт отдела информации общественных связей регионального управления МВД Юлия Хабибулина.

По сообщению ведомства, на пересечении улиц Гидромонтажной и Молодости мужчине стало плохо. Рядом находится поликлиника, и оттуда на помощь вышли врачи, однако помочь человеку они не могли и вызвали бригаду скорой помощи.

«В 12:46 из медицинского учреждения в полицию поступило сообщение. На место выехали сотрудники полиции. Они установили личность мужчины, он 1951 года рождения. Труп — не криминальный. Проводится проверка устанавливаются обстоятельства происшествия. Будут опрашиваться очевидцы», — рассказала Юлия Хабибулина.

Напомним, что в июне 2017 года мужчина умер у подъезда жилого дома в Калининском районе Новосибирска, его труп пролежал на улице четыре часа.