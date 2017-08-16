Новосибирские активисты провели пикет против создания парка развлечений в Заельцовском бору

16 августа общественники провели пикет у оперного театра в Новосибирске против строительства парка развлечений «Заповедный лес» в Заельцовском бору, передаёт корреспондент Сиб.фм с места событий.

Александр Бойко, владелец компании «Трансервис», презентовал проект строительства парка развлечений «Заповедный лес». Бизнесмен хочет разместить его на территории Заельцовского бора. Против этого строительства новосибирские общественники провели пикет.

«Здесь (на пикете — прим. Сиб.фм) инициативная группа в составе представителей ряда общественных движений в том числе, за спасение Тимирязевского сквера и конкретно Заельцовского бора... Наша цель — привлечь общественное внимание и власти к застройке Заельцовского бора и Дендропарка. Есть такой проект „Заповедный лес“, он может привести к созданию парка развлечений, внесению конкретных изменений в инфраструктуру самого парка», — рассказал организатор пикета, лидер инициативной группы «Сохраним Заельцовский бор» Александр Силинский.

Сининский отметил, что общественники хотели бы сохранить для людей возможность свободно и бесплатно гулять, кататься на велосипедах в Заельцовском бору.

«Мы не против такого строительства, даже и за облагораживание, чтобы появились новые насаждения, но не на территории Заельцовского парка. Сейчас ведутся работы по сохранению и поддержке лесных зон на парковой зоне ЛДС „Сибирь“, именно в этом ключе нужно действовать», — сказал организатор пикета.

Он подчеркнул, что цель пикета — информационно-просветительская деятельность, не в коем случае не протестная. «Мы не призываем свергать какую-то существующую власть», — заключил Силинский.

Напомним, что 13 июня 2013 года прошёл митинг с требованием прекратить вырубку деревьев, а также строительство гостиницы и колеса обозрения в Нарымском сквере города Новосибирска.