 

Новосибирский минздрав на треть сократит количество коек в проекте перинатального центра

 16 августа, 12:25
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Новосибирский минздрав на треть сократит количество коек в проекте перинатального центра
Фото с сайта globallookpress.com

Минздрав Новосибирской области на треть сократит планируемые ранее места для рожениц в проекте перинатального центра, узнал корреспондент Сиб.фм 16 августа из сообщения ТАСС.

Информационное агентство со ссылкой на министра здравоохранения Новосибирской области сообщило о том, что сокращение мест позволит снизить стоимость завершения строительства.

«В целях оптимизации расходов на завершение реконструкции и оснащение акушерского корпуса Новосибирской областной больницы (перинатального центра) была произведена корректировка существующего медико-технического задания: изменена коечная мощность объекта с 305 коек на 213 коек, на них будут разрешаться три-четыре тысячи беременных женщин высокой группы риска в год», — сообщил министр здравоохранения Олег Иванинский.

Оптимизация коечного фонда позволяет прогнозировать снижение стоимости завершения строительства при выполнении плановых показателей работы акушерско-гинекологической службы.

«Скорректированное медико-техническое задание направлено в министерство строительства региона для внесения корректировок в проект перинатального центра, после внесения изменений в проект станут известны его новые финансовые параметры», — рассказал Олег Иванинский.

По сообщению агентства, решение о создании перинатального центра в Новосибирске приняли в 2011 году. Перинатальный центр на 305 мест — шесть тысяч родов в год — планировалось сдать в 2015 году, но регион не попал в число трёх десятков субъектов РФ, где такие центры строились в рамках целевой программы.

Напомним, что в июле 2017 года губернатор озвучил идею строительства многопрофильной детской больницы в Новосибирске.

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